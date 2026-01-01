В Прикамье временно закрыли ледовую переправу через Сылву Причиной стали погодные условия Поделиться Твитнуть

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

В Прикамье с 12 часов 18 февраля перестала функционировать ледовая переправа в Кунгурском муниципальном округе, организованная через Сылву между с. Насадка и д. Мостовой. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, данная мера — временная, и переправа возобновит работу через несколько дней.

«В связи с погодными условиями, с 12:00 18 февраля временно прекращает своё функционирование ледовая переправа в Кунгурском муниципальном округе: с. Насадка—д. Мостовая через реку Сылву — до 07:00 20 февраля», — говорится в публикации.

Данная переправа имеет грузоподъёмность до 3 т, была открыта 13 января. Она организована на паромном маршруте, соединяющем населённые пункты летом. Всего текущей зимой было открыто 12 ледовых переправ.

