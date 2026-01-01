Елена Синица В Пермском крае снят режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 13 марта, в 12:00 по местному времени в Пермском крае сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС.

Также объявлено о снятии режима «Ковер», уточняется в сообщении.

Напомним, что беспилотная опасность действовала на территории региона с 08:30 по местному времени. Из-за этого, в частности, в пермском аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На данный момент ограничения сняты, однако фиксируются задержки рейсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.