В пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов В регионе действует режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 13 марта в пермском аэропорту Большое Савино в связи с угрозой беспилотной опасности задержали несколько авирейсов на прилёт. В частности, с опозданием на час прибудет борт из Москвы СУ 1200: он приземлится в Перми в 13:40 вместо запланированных 12:40. Также с опозданием прибудет рейс А4 4027 из Махачкалы. Расчётное время прибытия самолёта — 14:55.

Рано утром с задержкой в Пермь прилетел самолёт из Сочи (рейс FV 6129): в 07:11 вместо 05:05.

Помимо этого, из пермского аэропорта с существенной задержкой вылетят пассажирские самолёты в Сочи и Москву — рейсы FV 6130 и СУ 1395 соответственно. Первый должен отправиться в 12:05 (по расписанию 06:50), а второй — в 12:30 (по расписанию в 08:30). На один час задерживается вылет рейса СУ 1201 до столицы.

Напомним, утром 13 марта в Пермском крае был объявлен режим «Ковёр». На территории региона глушат мобильный интернет из-за беспилотной опасности. Сейчас введённые ранее Росавиацией в пермском аэропорту ограничения сняты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.