Пермский край вошёл в десятку лидеров по электромобилям В регионе более 1,7 тысячи чистых электрокаров

Константин Долгановский

Технопарк Morion Digital подсчитал количество электротранспорта в российских регионах на основе данных ГИБДД. Пермский край попал в топ-10 российских регионов по количеству электромобилей, замкнув десятку лидеров.

Всего в 2025 году в регионе было зарегистрировано 2656 электромобилей. Из них 1736 чистых электромобилей (BEV) и 960 гибридов (HEV).

В динамическом рейтинге регионов за 2025 год (доля на 1 тыс. авто) Пермский край выглядит следующим образом: по данным ГИБДД, в прошлом году из 68,6 млн зарегистрированных в России транспортных средств электромобили составляли 534 808 единиц; при этом в структуре преобладали гибридные автомобили (HEV) — 447 743 единицы (0,65% от всего парка), а чистые электромобили (BEV) — 87 065 единиц (0,13%).

«Это указывает на тенденцию к комбинированным силовым установкам, которые в 5 раз превышают количество чистых электромобилей (BEV)", — отмечается в исследовании.

По количеству чистых электромобилей наиболее высокая плотность парка зафиксирована в Москве: на каждую тысячу автомобилей приходится 4,29 единицы (всего 24 446 шт.). Высокие показатели также демонстрируют Севастополь — 3,95 на 1000 авто (596 шт.) и Иркутская область — 3,12. В исследовании отмечается, что лидерство этих субъектов подтверждает прямую зависимость популярности электротранспорта от уровня развития зарядной инфраструктуры.

В лидерах по уровню проникновения гибридного транспорта стал Дальневосточный федеральный округ. Наивысшая концентрация зафиксирована в Еврейской автономной области, где приходится 39,9 единицы на 1000 транспортных средств. Вплотную к ней идёт Приморский край с показателем 38,8 (парк составляет 45 742 ед.). Замыкает тройку лидеров Хабаровский край (34 автомобиля на 1000).

