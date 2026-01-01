В Соликамске ввели режим «Ковёр»
Он действует в радиусе 50 км
В Соликамске Пермского края 13 марта в 8:45 на территории радиусом 50 км введён режим «Ковёр», сообщили в РСЧС.
Режим «Ковёр» активируется, когда в воздушном пространстве могут появиться или уже появились неопознанные летательные объекты, и вооружённым силам предписано применять оружие для нейтрализации нарушителя.
Ранее в пятницу в пермском аэропорту Большое Савино были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. В Перми объявлен режим беспилотной опасности.
Жителей призывают сохранять спокойствие. В случае необходимости можно обратиться в экстренные службы по номеру 112.
В Соликамске режим «Ковёр» также объявлялся 4 марта.
