Почти четверть «вторичек» в Перми продаётся в новых домах

Константин Долгановский

Почти четверть от всей представленной жилой недвижимости на вторичном рынке Перми составляют квартиры в новых домах, сданных с 2020 по 2025 год. Об этом сообщает «Объектив.РФ».

Общая площадь выставленной на продажу «новой вторички» в Перми к началу марта составила 135 тыс. кв. м. Это 23,5% от всего объёма экспозиции.

Лидером среди 11 исследованных крупных российских городов стал Владивосток, где к «новой вторичке» относится 40,9% от всего рынка вторичного жилья. За ним идут Ростов-на-Дону (32,1%), Новосибирск (30,2%), Екатеринбург (29,4%) и Тюмень (29,2%).

По словам экспертов, именно «вторичка» в новых домах сегодня составляет главную конкуренцию новостройкам. Вероятнее всего, их высокая доля стала закономерным итогом строительной сверхактивности последних лет, когда рекордные объёмы ввода жилья обеспечили резкое насыщение рынка современными квадратными метрами.

«Льготная ипотека выступила катализатором, превратившим «стройку» в главный драйвер экономики, но именно массовый ввод объектов в эксплуатацию в 2022-2025 годах сформировал тот самый «свежий» слой предложения, который сегодня меняет ландшафт вторичного рынка. В этих условиях покупатель оказался в выигрышной позиции — он может сравнивать не просто «стройку и готовое вторичное жильё», а два сопоставимых по качеству, но разных по стадии готовности продукта. И здесь «новая вторичка» часто выигрывает», — добавили представители компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что цены на вторичное жильё в Перми выросли на рекордные 8%.

