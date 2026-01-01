Цены на вторичное жильё в Перми выросли на рекордные 8% Квадратный метр подорожал на 6% Поделиться Твитнуть

Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали изменения стоимости квартир на вторичном рынке в 70 крупных городах России в январе и зафиксировали рост за месяц на 2,9%. В Перми при этом рост цен установил рекорд, достигнув 8,1% (до 6,7 млн руб.) Квадратный метр «вторички» в краевом центре подорожал на 6%, до 126 тыс. руб.

В 65 из 70 городов стоимость квадратного метра увеличилась, в четырех снизилась, а в одном осталась на прежнем уровне.

Наибольший рост зафиксирован в Ленинградской области (+6,3%), на втором месте Пермь (+6%), замыкает тройку Москва (+5,6%). Среди городов с падением стоимости квадратного метра выделяются Екатеринбург (—0,4%), Киров (—0,3%) и Якутск (—0,2%).

Средняя стоимость квадратного метра по всей стране увеличилась на 2%, достигнув 127,3 тыс. руб.

Во всех городах, кроме двух, цены на квартиры на вторичном рынке выросли.

Наибольший прирост отмечен в Перми, далее идут Московская область (+6%) и Челябинск (+5,9%). В Кирове цены снизились на 1%, а в Краснодаре — на 0,9%.

Средняя стоимость квартиры в России за январь достигла 6,8 млн руб. Количество предложений на вторичном рынке уменьшилось на 15%.

«В условиях недоступности льготных жилищных кредитов покупатели, не подходящие под критерии семейной ипотеки на первичном рынке, переходят на вторичный рынок, где также нет дешевых кредитов, но цены ниже на 19%. Это приводит к увеличению спроса на вторичное жилье, и цены растут быстрее, чем на новостройки. В январе рост цен на квадратный метр новостроек составил всего 0,7%», — отметил Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

