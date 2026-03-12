Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый картодром в Перми займёт территорию в 16 гектаров Строительство объекта пройдёт в два этапа Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства по управлению имуществом Пермского края

На заседании регионального правительства 12 марта министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова в своём докладе обнародовала подробности строительства нового картодрома в Перми.

Объект строит федеральный девелопер «Железно» — партнёр Пермского края по договору комплексного развития территории в Камской долине. Новый жилой комплекс «Пятый элемент» с аквапарком строится там, где раньше был расположен картодром; взамен девелопер обязан построить аналогичный, но более продвинутый объект в Перми. Отраслевое техническое задание было разработано Федерацией автоспорта и согласовано с Министерством спорта Пермского края.

Как рассказала Лариса Ведерникова, новый картодром будет расположен на участке площадью 16 га, что вдвое больше площади прежнего картодрома, между ш. Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8-12 м. Предусмотрено строительство трибун на 400 мест и парковка на 250 автомобилей.

Проектная документация по объекту находится в государственной экспертизе, а застройщик ведёт подготовительные работы к строительству. Реализация проекта будет осуществляться в два этапа, первый этап — полностью за счёт средств застройщика.

