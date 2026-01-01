Обвиняемый в хищениях экс-совладелец пермской ИК «Витус» отправился на СВО Рассмотрение дела приостановлено Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего совладельца пермской инвесткомпании «Витус» Дмитрия Попова о хищении денег вкладчиков. По информации Properm, он заключил контракт с Минобороны и отправился служить в зону СВО. Суд 10 марта удовлетворил ходатайство военкомата.

Напомним, 1 августа 2024 года Дмитрия Попова приговорили к пяти годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. по делу о хищении 504 млн руб. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что в 2016-2019 годах Попов под видом заключения договоров займа похитил у холдинга 504 млн руб., принадлежащих ООО «Витус инвестиции» и ООО «Профит плюс», что привело группу к банкротству. Похищенные активы принадлежали более 300 вкладчикам.

В январе 2025 года Попова выпустили из-под стражи под залог в 5 млн руб., а дело вернули в прокуратуру для дополнительного расследования и устранения процессуальных недочётов.

