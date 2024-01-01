Алёна Бронникова Суд приговорил экс-совладельца пермской ИК «Витус» к пяти годам колонии Дмитрия Попова признали виновным в хищении у холдинга полмиллиарда рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ленинский районный суд Перми 1 августа вынес приговор бывшему совладельцу пермской инвесткомпании «Витус» Дмитрию Попову по делу о хищении 504 млн руб. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщает прокуратура Пермского края, Попова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб.

«Суд с учётом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 500 тыс. руб. и на 1,5 года запретил заниматься деятельностью в коммерческих организациях. Также суд взыскал с него материальный ущерб в пользу потерпевших», — рассказали в ведомстве.

Суд установил, что в 2016-2019 годах Попов под видом заключения договоров займа похитил у холдинга 504 млн руб., принадлежащие ООО «Витус инвестиции», ООО «Профит плюс». В результате чего группа не смогла выполнить свои обязательства по возврату акций вкладчикам и оказалась в банкротстве. Похищенные активы принадлежали не менее чем 323 жителям Прикамья и других регионов.

Летом 2020 года было возбуждено уголовное дело. Осуждённому грозило до восьми лет колонии общего режима. Гособвинение просило назначить Попову штраф в 800 тыс. руб., а прокуратура настаивала на запрете занимать руководящие и распорядительные должности в компаниях в течение двух лет.

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