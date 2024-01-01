Обвинение запросило для экс-совладельца пермской ИК «Витус» восемь лет колонии Приговор вынесут 1 августа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бывшему совладельцу пермской инвесткомпании «Витус» Дмитрию Попову грозит восемь лет колонии общего режима. На процессе, который идёт в Ленинском райсуде Перми, гособвинитель Оксана Костевич также попросила назначить Попову штраф 800 тыс. руб. Кроме того, прокуратура требует запретить обвиняемому два года занимать руководящие и распорядительные должности в компаниях. Сам Попов просит его оправдать. Приговор по делу вынесут 1 августа. Об этом сообщает портал Properm.ru.

По версии следствия МВД, в 2016-2019 годах Попов под видом заключения договоров займа похитил у холдинга 504 млн руб., результате чего группа не смогла выполнить свои обязательства по возврату акций вкладчикам и оказалась в банкротстве. Похищенные активы принадлежали не менее чем 323 жителям Прикамья и других регионов.

Уголовное дело было возбуждено летом 2020 года.

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