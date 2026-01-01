Железнодорожную остановку «Попова» в Перми начнут строить в 2027 году Ранее строительство обещали завершить к концу 2026 года Поделиться Твитнуть

РЖД

В действующем бюджете Прикамья планируется перераспределить 178 млн руб. с 2026 на 2027 год в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию остановок по проекту наземного метро в Перми. Речь идёт об остановочных пунктах «Пермь I» и «Попова».

Данные средства запланированы в рамках субсидии ОАО «РЖД» на возмещение части затрат по обустройству объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта.

Как рассказали «Новому компаньону» в СвЖД — территориальном филиале РЖД, — по проекту реконструкции пассажирской платформы на ст. Пермь I в рамках инвестиционной программы ОАО в текущем году планируется выполнение проектно-изыскательских работ. На о.п. Попова, где ведётся строительство высокой платформы, в этом году планируется завершить устройство подпорной стенки.

«По объекту «Строительство высокой платформы на о.п. Попова» финансирование запланировано на 2027 год. В текущем году на остановочном пункте планируется завершить работы по устройству подпорной стенки. Проводится подготовка инфраструктуры к проведению строительно-монтажных работ с учётом сложного рельефа местности с перепадом высот в парке им. Гоголя, который прилегает к будущей платформе», — прокомментировали в пресс-службе СвЖД.

Как ранее писал «Новый компаньон», в рамках проекта создания наземного метро в Перми планируют создать 46 остановок между Пермью и Краснокамском, два пересадочных узла, пять остановок на Пермском кольцевом маршруте и шесть ж/д развязок. К строительству остановки «Попова» между станциями Пермь I и Пермь II приступили в 2024 году, к реконструкции остановки на Перми I — в 2025-м.

На обустройство остановок в рамках реализации проекта «Компактный город» в Перми в 2026 и 2028 годах в действующем региональном бюджете запланировано более 0,5 млрд руб. Средства будут направлены при условии софинансирования 50 на 50. На 2026 год были запланированы 178 млн руб.

