Житель Пермского края выиграл в лотерею более 5 млн рублей Но пока не получил свой выигрыш

Столото

11 марта 2026 года в лотерее «Рапидо Про» разыграли суперприз в размере 5 млн руб. Победителем стал житель Пермского края, который отметил дополнительное число в первом поле своего билета. Это позволило ему увеличить свой выигрыш на 600 тыс. руб., и в итоге он составил 5,6 млн руб. Об этом пишет газета «Пятница», отметив, что пока победитель не обратился в лотерейный центр «Столото», чтобы забрать деньги.

Известно, что победитель приобрёл билет за 2700 руб. через мобильное приложение «Столото». Для выигрыша он выбрал числа 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14 и 20 в первом поле билета, а во втором — число 2.

