Жители Перми активно переходят на онлайн-оформление земельных услуг Более 90% заявлений по ключевым земельным услугам подаются в электронном виде

По данным городского департамента земельных отношений, в феврале было подано 936 электронных заявлений через портал «Госуслуги». Это 60% от всех заявлений, что значительно превышает показатель прошлого года. Особенно заметен рост по трём ключевым услугам: выдача разрешений на использование земельных участков, предоставление участков на торгах и установление сервитута. По этим направлениям доля электронных заявлений превысила 90%. Ещё две услуги — предоставление участка в собственность бесплатно и утверждение схемы расположения на кадастровом плане — также активно переводятся в онлайн-формат с долей заявлений свыше 70%.

Параллельно сократилось время предоставления муниципальных услуг. В феврале пермяки получали их за 6-8 дней, что вдвое быстрее установленных сроков. Наиболее оперативно решались вопросы с разрешениями на использование земельных участков и размещение объектов: в среднем за шесть дней при регламентном сроке 15 дней. Сроки выдачи архивных копий документов и предоставления участков без торгов также уменьшились до семи дней, тогда как ранее они составляли 12 и 14 дней соответственно. Оформление участков в собственность бесплатно и утверждение схемы расположения занимало около восьми дней.

В департаменте отмечают, что электронные заявления обрабатываются быстрее.

