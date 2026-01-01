Пермячка через суд заставила соседей сверху провести звукоизоляцию пола Приставы проконтролировали исполнение решения Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Жительница многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми обратилась в суд с иском к соседям сверху. Она утверждала, что после их ремонта в её квартире стал слышен шум: звуки падающих предметов, топот, работа бытовой техники и перемещение мебели. Громкие звуки мешали ей спать и днём, и ночью, что негативно сказалось на её самочувствии. Мирные переговоры не привели к разрешению конфликта.

В ходе судебного разбирательства была проведена строительно-техническая экспертиза, которая выявила, что причиной повышенной звукопроводимости между квартирами стало изменение конструкции пола без использования звукоизоляционных материалов. Суд удовлетворил иск пермячки, обязав соседей устранить нарушения и обеспечить надлежащую звукоизоляцию пола.

Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю.

Судебные приставы уведомили должника о начале исполнительного производства и предупредили об ответственности за невыполнение обязательств. Чтобы избежать штрафов, владелец квартиры демонтировал пол и уложил звукоизоляционный материал на стяжку. Исполнительное производство было завершено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

