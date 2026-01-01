За февраль в Пермском крае выдали всего 17,4 тысячи кредитных карт Это минимальный показатель с 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

freepik.com

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года количество новых кредитных карт, выданных в Пермском крае, составило 17,4 тыс., что на 4,9% меньше, чем в январе того же года (18,3 тыс.).

В целом по РФ в феврале выдано 950 тыс. карт, что на 4,1% меньше, чем в январе того же года, и на 11,1% меньше по сравнению с февралем 2025-го. Это стало минимальным показателем с 2024 года.

Объем лимитов по новым кредитным картам, предоставленным в феврале 2026 года, сократился на 22,5% по сравнению с февралем 2025 года, составив 93,2 млрд руб. В сравнении с январем 2026 года объём лимитов уменьшился на 6,5%.

Среди 30 регионов, лидирующих по выдаче кредитных карт, наибольшее снижение числа выданных карт в феврале 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Москве (-7%), Хабаровском крае (-5,9%), Республике Татарстан (-5,7%). В то же время в Воронежской области и Красноярском крае количество выданных карт выросло на 0,6% и 0,5% соответственно, а в Кемеровской области этот показатель остался неизменным.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в феврале 2026 года выдача новых кредитных карт второй месяц подряд не превышает 1 млн штук, что указывает на низкий уровень готовности банков к рискам. Банки ужесточают требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы минимизировать риски просрочек в будущем.

