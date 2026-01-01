ИИ отметил на карте Перми места, доступные людям на инвалидных креслах Ранее это делали посетители или владельцы бизнеса Поделиться Твитнуть

С помощью искусственного интеллекта «Яндекс Карты» в Перми значительно расширили список точек питания, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нейросеть автоматически исследует фотографии входов в кафе, рестораны и бары, оценивая их доступность для передвижения на инвалидных колясках. В результате количество заведений с отметкой «Доступный вход» увеличилось с 372 до 485 на карте города. Эту информацию можно найти в карточке организации или уточнить в ИИ-чате Карт.

Ранее места, оборудованные для маломобильных граждан, отмечались вручную пользователями и владельцами бизнеса. Теперь в этом процессе активно участвуют и ИИ-модели: визуально-языковая модель Alice AI VLM анализирует фотографии входов, проверяя наличие пандусов, поручней, ширину проходов и высоту порогов. Другая модель, Alice AI LLM, принимает окончательное решение о доступности заведения. ИИ уже изучил более 10 тыс. снимков пермских заведений. В случаях разногласий между нейросетью и пользователями команда Карт проверяет снимки вручную.

Для поиска точек питания, подходящих для людей с ОВЗ, в Картах нужно выбрать категорию «Где поесть» и активировать фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». Также можно проверить доступность конкретной организации в разделе «Особенности» её карточки или просмотреть фотографии в блоке «Доступность».

