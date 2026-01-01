За 11 марта в Прикамье потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За среду, 11 марта, в Пермском крае потушили семь пожаров. Два из них произошли в Перми, два — в Кунгурском районе, по одному — в Лысьве, Суксуне и Губахе. В результате происшествий пострадал один человек, погибших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Происшествие с травмированием случилось в Лысьве в ночь на 11 число. Там загорелся жилой дом и надворные постройки. Время ликвидации горения — в 01.40. Площадь пожара составила 133 кв. м.

Чтобы предотвратить новые возгорания, 11 марта в регионе работали 194 группы профилактики, в которые вошли 435 человек. Они обследовали 1815 домов, обучили пожарной безопасности 3019 жителей, раздали 2364 памятки с информацией о правилах поведения при пожаре.

В МЧС призвали при первых признаках возгорания срочно звонить по номерам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.