18% молодежи в ПФО готовы к релокации ради работы Чем дальше от западных границ находится регион, тем больше людей готовы уехать

Константин Долгановский

SuperJob проанализировал уровень готовности экономически активных россиян, включая молодых специалистов, к релокации. Оказалось, что каждый пятый экономически активный россиянин в принципе готов к переезду ради работы, которая предлагает высокую заработную плату (21%). Среди молодых людей этот показатель ниже — 15%. Мужчины проявляют большую готовность к смене места жительства (26%), чем женщины (16%). Среди юношей и девушек до 24 лет уровень готовности к переезду практически одинаков (16 и 15% соответственно).

Анализ по регионам показывает, что чем дальше от западных границ находится регион, тем больше людей готовы уехать. Дальневосточный федеральный округ лидирует по этому показателю среди молодежи — 20% молодых людей готовы к релокации. На юге страны такой настрой у 19% начинающих специалистов, а в Сибирском округе — у 18%.

В Приволжском федеральном округе (куда входит и Пермский край) о желании переехать ради трудоустройства заявили 18% молодых людей. При этом юноши выразили готовность к переезду чаще, чем девушки (19 и 18% соответственно). Два года назад доля молодежи, готовой к релокации, была немного выше — 20% среди всех молодых людей, 22% среди юношей и 19% среди девушек.

В Москве только 11% молодых людей рассматривают возможность переезда ради работы (10% в 2024 году). В Санкт-Петербурге за два года этот показатель немного вырос (с 12% до 14%), а в Северо-Западном округе — с 13% до 14%.

В целом по стране уровень готовности к релокации практически не изменился: в 2024 году 22% россиян старше 18 лет выразили желание переехать в другой город или регион, сейчас этот показатель составляет 21%. Среди молодежи до 24 лет цифры тоже почти не изменились — 16% и 15% соответственно.

Гендерные различия в готовности к переезду сохраняются практически во всех федеральных округах: молодые мужчины 18–24 лет чаще готовы к смене места жительства, чем их сверстницы. Однако за два года этот разрыв сократился, особенно на Дальнем Востоке и в Сибирском федеральном округе. В 2024 году на Дальнем Востоке 28% резюме молодых мужчин и 22% резюме девушек содержали информацию о готовности к релокации, сейчас этот показатель составляет 21 и 19% соответственно. В Сибири два года назад 24% юношей и 19% девушек были готовы к переезду ради работы, сейчас — 19 и 17%. Подобные тенденции, хотя и в меньшей степени, наблюдаются на Урале и Юге. В этих регионах также сократилась доля готовых к релокации мужчин в возрасте 18+, в то время как у женщин изменения в показателях минимальны.

Почему готовность к релокации среди мужчин снижается? Сокращение разрыва в зарплатах между центром и регионами, укрепление на рабочих местах и привлечение наиболее мобильных соискателей компаниями в течение 2024-2025 годов могут быть причинами этого явления.

Какие риски это несет для работодателей? В условиях острой нехватки местных работников набор персонала из других регионов становится сложнее: количество таких работников уменьшается, они предъявляют более высокие требования к условиям труда, включая уровень заработной платы, компенсационный пакет, условия переезда и организацию проживания на новом месте.

