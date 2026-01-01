Житель Перми отправил ложное сообщение о минировании через «Госуслуги» Он сообщил о якобы заминированном отделе судебных приставов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который через портал Госуслуг сообщил о минировании отдела судебных приставов. Инцидент произошёл 25 ноября, когда злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, отправил официальное обращение в ФССП по Мотовилихинскому району. Он утверждал, что здание № 74 по бульвару Гагарина будет взорвано и подожжено.

Сотрудники ФССП сообщили о происшествии в полицию. Здание было оцеплено, все сотрудники эвакуированы, а работа ведомства приостановлена. Взрывотехники и кинологи тщательно осмотрели помещение, но взрывных устройств не нашли.

Свердловский районный суд Перми признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры) и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Сотовый телефон, с которого было отправлено сообщение, конфисковали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

