На севере Прикамья простятся с участником СВО Сергеем Златиным Он погиб в августе 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Гайнского округа

Во время боевых действий на территории СВО погиб рядовой Сергей Златин из п. Жемчужный Гайнского округа. Об этом сообщается в соцсетях муниципалитета.

Сергей Златин родился 5 марта 1982 года. С 7 мая 2025 года проходил службу по контракту в должности стрелка мотострелкового отделения и погиб 30 августа того же года в районе населённого пункта Шевченко Донецкой Народной Республики во время выполнения боевого задания. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских и местная администрация выразили глубочайшие и искренние соболезнования матери военнослужащего, а также всем его родным и близким.

Прощание с военнослужащим состоится в п. Гайны 12 марта с 18:00 до 19:00 у магазина «Ритуал».

В п. Жемчужный прощание пройдет 13 марта в Доме культуры. Начало гражданской панихиды в 13:30.

