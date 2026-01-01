Самолёты из Перми в Ярославль продолжат летать летом Рейсы будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Самолёты из Перми в Ярославль продолжат перевозить пассажиров летом. Полёты запланированы с 1 июня по 31 августа. Информация опубликована в расписании аэропорта Большое Савино.

Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Время прилёта на пермский аэродром по понедельникам запланировано на 18:40, по субботам — на 18:45. Обратный вылет — в 19:30 и 19:35 соответственно.

Время в пути составит 1 час 35 минут. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Руслайн» на самолётах Bombardier.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из Перми увеличат количество авиарейсов в Ярославль в связи с высоким пассажирским спросом. Сверх запланированных будут дополнительно выполнены восемь парных рейсов. Для этого из бюджета региона в 2026 году предусмотрена субсидия в размере 5,2 млн руб.

