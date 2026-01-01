В Перми отменили рейс в Сочи Еще несколько рейсов задержано Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино сообщили об изменениях в расписании на 12 марта.

Так, отменены рейсы авиакомпании «Победа» ДР 365 и ДР 366 Сочи—Пермь и Пермь—Сочи. О причинах официально не сообщается, но известно, что аэропорт Сочи был закрыт накануне из-за атаки беспилотников.

Также задерживаются четыре рейса. Самолёт из Сочи (рейс ДР 365, который должен был приземлиться ещё в 04:55 11 марта) прибудет 12 марта в 15:30. Рейс NE 426 авиакомпании «Несма» из Шарм-эль-Шейха, который должен был приземлиться в 03:05, прибудет в 16:00.

В связи с этим обратный рейс в Египет был перенесён с запланированного на 4:20 вылета на 17:10. Рейс ДР 434 во Внуково отложен с 05:45 до 15:55.

