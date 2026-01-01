Три пермских бизнесмена вошли в рейтинг самых богатых людей по версии Forbes Всего в список вошли 155 российских бизнесменов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Три пермских миллиардера вошли в список самых богатых людей мира в 2026 году, по версии Forbes. Речь идёт о бывшем владельце «Уралкалия» Дмитрии Рыболовлеве, совладельце АО «ОХК «Уралхим» Дмитрии Мазепине и владельце холдинга «Пермская финансово-производственная группа» Андрее Кузяеве. По подсчётам издания, каждый увеличил своё состояние за год на 2-3 млрд долл.

Дмитрий Рыболовлев и его семья оказались на 612 месте. Их состояние к 2026 году увеличилось с 6,4 млрд долл. в 2025 году до 6,7 млрд. Состояние Дмитрия Мазепина, занявшего 1676 место, за год увеличилось с 2,2 до 2,5 млрд долл. Андрей Кузяев занял 2858-ю строчку в рейтинге. За год он увеличил капитал с 1,1 до 1,3 млрд долл.

Всего в рейтинг вошли более 3 тыс. человек, из них 155 российских предпринимателей. Причём 14 оказались в нём впервые, ещё трое вернулись. Список самых богатых россиян возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья - их состояние оценивается в 37 млрд долл.

