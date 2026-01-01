В Прикамье 12 марта состоятся антитеррористические учения Они будут проводиться в Перми и Пермском МО Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минздрава

Как сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края, 12 марта на территории Перми и Пермского муниципального округа будут проводиться антитеррористические учения.

«Мероприятия запланированы, угроз безопасности для населения нет», — отметили в минтербезе региона.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 11-12 марта в Прикамье проводятся комплексные командно-штабные учения, направленные на отработку мер противодействия весенним паводкам и природным пожарам.

В ходе учения оценивается готовность всех структур Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Прикамья к встрече с сезонными вызовами. Во время практических мероприятий будут отработаны алгоритмы действий по бесперебойному пропуску паводковых вод, а также меры защиты населённых пунктов от возгораний.

