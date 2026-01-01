В Прикамье 11 и 12 марта пройдут командно-штабные учения по подготовке к паводкам и лесным пожарам Во время тренировки задействуют беспилотники Поделиться Твитнуть

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

С 11 по 12 марта Пермский край станет ареной для проведения комплексных командно-штабных учений, направленных на отработку мер противодействия весенним паводкам и природным пожарам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтербеза.

В течение двух дней участники оценят готовность всех структур Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Прикамья к встрече с сезонными вызовами. В ходе практических мероприятий будут отработаны алгоритмы действий по бесперебойному пропуску паводковых вод, а также меры по защите населённых пунктов от возгораний.

Учения охватят все муниципальные образования края. Основная площадка для проведения мероприятий будет развернута неподалеку от села Орёл, расположенного в Березниковском муниципальном округе.

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Масштабность предстоящих учений предполагает задействование широкого спектра специализированной техники, включая современные беспилотные авиационные системы.

Фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Представители регионального минтербеза обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не создавать помех для движения спецтранспорта и оперативных служб во время учений.

