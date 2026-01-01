В Перми застройщик перегородил проезд к жилым домам Жители пожаловались на КРТ на Тихом Компросе Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей с сайта perm.aif.ru

Жители микрорайона Крохалёва в Перми жалуются, что из-за начала строительства ЖК «Юность» на Тихом Компросе оказались перекрыты проезды и проходы к домам и поликлинике. В частности, речь идёт о бетонных блоках, установленных у домов на ул. Емельяна Ярославского. Жители недовольны, так как из-за ограждения затруднён проезд и для машин экстренных служб. Люди считают, что застройщик выходит за рамки своих полномочий. В компании «Брусника» (застройщик территории) прокомментировали порталу perm.aif.ru сложившуюся ситуацию.

Строители пояснили, что работы ведутся в рамках проекта КРТ. Новый жилой дом строится на месте снесённого здания по ул. Куйбышева, 143. В процессе строительства застройщик оградил площадку, что привело к перекрытию проезда к соседним домам.

«На период строительства мы оградили строительную площадку, включая территорию застройки и прилегающие участки, которые мы арендовали у города, — сообщили в компании. — Проезд спецтехники к соседним домам будет организован через нашу площадку. Охрана, дежурящая круглосуточно, будет открывать ворота по требованию. На воротах будет размещена табличка с информацией о порядке проезда. Эта схема движения согласована со всеми соответствующими органами».

Застройщик обещает компенсировать неудобства жителям за счёт благоустройства территории. Планируется не только улучшить территорию вокруг нового дома, но и сделать более комфортными прилегающие участки.

«Одним из проектов благоустройства станет сквер на пересечении улиц Куйбышева и Емельяна Ярославского», — рассказали в компании.

В сквере планируется обустройство пешеходных дорожек и дополнительное озеленение.

