Пермская лыжница стала двукратной чемпионкой Паралимпиады Анастасия Багиян оказалась сильнейшей в гонке на 10 км

фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)

Лыжница Анастасия Багиян из Перми стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр. В гонке на 10 км с раздельным стартом она заняла первое место, показав результат 29 минут 39,7 секунды. В этих соревнованиях, где участвуют спортсмены с нарушениями зрения, её сопровождал Сергей Синякин.

Ранее Анастасия и Сергей также завоевали «золото» Паралимпиады, выступив в спринтерской гонке. Их результат составил 3 минуты 16,1 секунды.

