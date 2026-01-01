Пермская паралимпийская команда завоевала вторую золотую медаль в Италии Анастасия Багиян и Сергей Синякин успешно выступили в Милане Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Спортсменка из Перми Анастасия Багиян вместе со своим ведущим Сергеем Синякиным принесли второй золотой успех сборной России на Паралимпиаде-2026, проходящей в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщает Паралимпийский комитет России, пара успешно прошла спринтерскую гонку среди спортсменов с нарушениями зрения, показав результат 3 минуты 16.1 секунды.

Паралимпийцы стали вторыми чемпионами российского состава на играх текущего года. Первой золотою медалью отметилась Варвара Ворончихина, победившая ранее в дисциплине супергигант. Кроме золота, российские атлеты также выиграли две бронзовые награды.

