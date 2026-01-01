Отменён один из задержанных рейсов из Москвы в Пермь и обратно
Самолёт из Сочи задержан почти на 20 часов
Один из задержанных ранее 11 марта авиарейсов по маршруту Москва—Пермь—Москва отменён. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
Самолёт «Аэрофлота» (рейс СУ 1200) по расписанию должен был приземлиться в Перми в 12:40, а затем вылететь (СУ 1201) обратно в Шереметьево в 13:50. Однако сначала расчётное время прилёта и вылета было перенесено на два часа вперёд, а затем рейс отменили полностью.
К вечеру 11 марта в расписании наблюдаются задержки по трём направлениям. Вылет самолёта «Победы» (ДР 366) из Перми в Сочи по расписанию должен был состояться в 06:15, время перенесли на 16:30. Посадка была завершена только около 17 часов. Прилёт рейса Сочи—Пермь (ДР 365) перенесён почти на 20 часов — с 04:55 11 марта на 00:35 12 марта.
На 19 часов задерживается вылет в Москву из Перми самолётом авиакомпании «Победа» (ДР 434). Вместо 05:45 11 марта пассажиры смогут отправиться в столицу только в 01:05 12 марта.
Также задерживается прилёт двух рейсов в Пермь. Вместо 15:00 самолёт «Аэрофлота» прибыл в Большое Савино в 17:03 (СУ 1202). И с небольшим опозданием прибыл самолёт «Ширак авиа» из Еревана (5G 776).
Напомним, несколько рейсов на вылет и прилёт в пермском аэропорту 11 марта были задержаны в связи с утренней атакой украинских дронов в российских регионах и объявленным режимом беспилотной опасности в Пермском крае.
