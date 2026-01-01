Отменён один из задержанных рейсов из Москвы в Пермь и обратно Самолёт из Сочи задержан почти на 20 часов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Один из задержанных ранее 11 марта авиарейсов по маршруту Москва—Пермь—Москва отменён. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Самолёт «Аэрофлота» (рейс СУ 1200) по расписанию должен был приземлиться в Перми в 12:40, а затем вылететь (СУ 1201) обратно в Шереметьево в 13:50. Однако сначала расчётное время прилёта и вылета было перенесено на два часа вперёд, а затем рейс отменили полностью.

К вечеру 11 марта в расписании наблюдаются задержки по трём направлениям. Вылет самолёта «Победы» (ДР 366) из Перми в Сочи по расписанию должен был состояться в 06:15, время перенесли на 16:30. Посадка была завершена только около 17 часов. Прилёт рейса Сочи—Пермь (ДР 365) перенесён почти на 20 часов — с 04:55 11 марта на 00:35 12 марта.

На 19 часов задерживается вылет в Москву из Перми самолётом авиакомпании «Победа» (ДР 434). Вместо 05:45 11 марта пассажиры смогут отправиться в столицу только в 01:05 12 марта.

Также задерживается прилёт двух рейсов в Пермь. Вместо 15:00 самолёт «Аэрофлота» прибыл в Большое Савино в 17:03 (СУ 1202). И с небольшим опозданием прибыл самолёт «Ширак авиа» из Еревана (5G 776).

Напомним, несколько рейсов на вылет и прилёт в пермском аэропорту 11 марта были задержаны в связи с утренней атакой украинских дронов в российских регионах и объявленным режимом беспилотной опасности в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.