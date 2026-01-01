В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Москву и Сочи Это произошло на фоне объявленной беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются несколько рейсов на вылет и прилёт в связи с утренней атакой украинских дронов в российских регионах и объявленным режимом беспилотной опасности в Пермском крае.

В частности, задерживается вылет двух рейсов до Москвы (ДР 343 и СУ 1201), которые должны были вылететь в 05:45 и 13:30. Сейчас расчётное время первого — 19:55, а второго — 15:30. Задержан вылет рейса ДР 366 в Сочи.

С существенной задержкой прибудут также самолёты в Пермь. Так, рейс ДР 365 из Сочи должен был прибыть в 4:55 по местному времени, но сейчас расчётное время — 19:25.

Рейс СУ 1200 Москва—Пермь задерживается на два часа: он прибудет в пермский аэропорт в 14:40 вместо 12:40. Кроме того, с опозданием в Пермь прилетит пассажирский самолёт из Казани (рейс ЮВ 541) — в 13:30 вместо 13:20.

С опозданием вылетели сегодня самолёты и других направлений.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 11 марта из-за угрозы атаки БПЛА были закрыты аэропорты в Перми и Ижевске.

