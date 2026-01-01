Из-за угрозы атаки БПЛА 11 марта в Перми закрыли аэропорт Также закрылся аэропорт в соседнем Ижевске Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми (Большое Савино) временно ограничены приём и выпуск воздушных судов. Об этом заявили в Росавиации, подчеркнув, что меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 11 марта в Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки украинских дронов.

«Все оперативные службы находятся в готовности», — заявили в минтербезе региона.

Жителей Прикамья призвали сохранять спокойствие. При обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) следует немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112.

Отметим, что в соседней Удмуртии также был объявлен режим «Опасное небо» из-за угрозы атаки дронов в северных районах республики. Аэропорт Ижевска тоже закрыли.

