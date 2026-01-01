Бывший глава минздрава Прикамья останется под домашним арестом до 9 мая Вадима Плотникова обвиняют в получении взятки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Бывший глава минздрава Прикамья Вадим Плотников останется под домашним арестом до 9 мая. Пермский краевой суд оставил постановление суда первой инстанции в силе, жалобу адвоката обвиняемого — без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, экс-министру, впоследствии занявшему должность главного пульмонолога региона, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) в двух случаях. По версии следствия, Вадим Плотников получил в виде взятки дом с земельным участком на территории России и апартаменты на Кипре.

Как писал ранее «Новый компаньон», преступление было совершено в период его руководства пермским медицинским учреждением в 2021 году. Он предложил поставщику медикаментов и оборудования приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском округе в обмен на общее покровительство и создание благоприятных условий при заключении и исполнении госзаказов. Стоимость недвижимости составила более 17 млн руб.

Свердловский районный суд Перми назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 мая. Сторона защиты просила изменить её на более мягкую.

