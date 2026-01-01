Над Пермским крае силами ПВО сбито три беспилотника ВСУ Об этом сообщили в минобороны РФ Поделиться Твитнуть

С 8:00 до 14:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 22 украинских дрона самолётного типа. Об этом говорится в официальном заявлении минобороны.

Уточняется, что восемь БПЛА были сбиты над Чёрным морем, четыре — над Курской областью, ещё четыре — над Белгородской областью. Три беспилотника были нейтрализованы над Пермским краем, два — над Краснодарским краем, и один — над Республикой Крым.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что утром 11 марта произошла атака БПЛА на одно из промышленных предприятий в Губахе. Никто не пострадал.

Напомним, в среду в Пермском крае и соседних областях был введён режим «Беспилотная опасность». В Перми и Ижевске закрывались аэропорты.

