В Губахе Пермского края беспилотники атаковали одно из предприятий Никто из людей не пострадал Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что утром 11 марта одно из промышленных предприятий Губахи атаковали беспилотники.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Он попросил жителей Прикамья «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Напомним, утром в Пермском крае и соседних регионах был объявлен режим беспилотной опасности. В ряде городов Приволжья, в том числе в Перми, в аэропортах введены временные ограничения полётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.