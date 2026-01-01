В Губахе Пермского края беспилотники атаковали одно из предприятий

Никто из людей не пострадал

Поделиться
беспилотник

фото: deita.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что утром 11 марта одно из промышленных предприятий Губахи атаковали беспилотники.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Он попросил жителей Прикамья «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Напомним, утром в Пермском крае и соседних регионах был объявлен режим беспилотной опасности. В ряде городов Приволжья, в том числе в Перми, в аэропортах введены временные ограничения полётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться