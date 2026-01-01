В Прикамье снизился объём инвестиций в основной капитал компаний По итогам 2025 года снижение составило 6,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2025 года объём инвестиций в основной капитал компаний Прикамья составил 645,6 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель снизился на 6,4% по сравнению с 2024 годом.

В январе-декабре минувшего года вложения в нефинансовые активы (без учёта малого бизнеса) сложились в 525,5 млрд руб. Инвестиции в основной капитал из них составили 521,8 млрд руб. (99,3%). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель уменьшился на 5,2% в сопоставимых ценах.

В разрезе видов экономической деятельности ситуация наблюдалась неравномерной. По информации Пермьстата, показатели выросли в торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов на 49,7%, до 15,3 млрд руб., в обрабатывающих производствах на 37,5%, до 256,3 млрд руб., в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве на 23%, до 5,4 млрд руб. Рост также показали соцобеспечение, госуправление и обеспечение военной безопасности (+7,2%), финансовая и страховая деятельность (+5,1%).

Сокращение объёма инвестиций в два раза зафиксировано в деятельности гостиниц и предприятий общепита, образовании и сфере транспортировки и хранения. Также заметное снижение показателей наблюдалось в административных и сопутствующих услугах (-40,9%), строительстве (-40,5%) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (-29,1%). В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений изменений не наблюдалось.

Как писал ранее «Новый компаньон», за январь-декабрь 2025 года организации Пермского края показали положительный сальдированный финансовый итог в размере 338,6 млрд руб. При этом объём полученной прибыли оказался на 3,9% меньше, чем за 2024 год.

