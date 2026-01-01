В 2025 году прибыль предприятий Пермского края уменьшилась на 3,9% Её общий размер составил 338,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Согласно оперативной статистической отчётности, за январь-декабрь 2025 года организации Пермского края (исключая субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации и компании с численностью до 15 человек) показали положительный сальдированный финансовый итог в размере 338,6 млрд руб., что на 3,9% меньше, чем за весь 2024 год. Статистику опубликовал Пермьстат.

В общей сложности по краю 75,8% проверенных организаций завершили отчётный период с прибылью, объём которой составил 377,9 млрд руб., что на 12% меньше показателя за январь-декабрь 2024 года.

Убытки убыточных организаций сократились на 49% по сравнению с позапрошлым годом и достигли 39,2 млрд руб.

