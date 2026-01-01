В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности» В аэропорту отменены ограничения на приём и выпуск воздушных судов Поделиться Твитнуть

В пермском аэропорту сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. В минтербезе региона проинформировали, что в Прикамье снят режим «Беспилотной опасности».

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что утром 11 марта одно из промышленных предприятий Губахи атаковали беспилотники. Пострадавших нет. Губернатор попросил жителей Прикамья «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

Напомним, утром в Пермском крае и соседних регионах был объявлялся режим «Беспилотная опасность». В ряде аэропортов, в том числе в Перми, вводились временные ограничения полётов.

