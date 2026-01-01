Число перевезённых автобусами пассажиров в Прикамье снизилось на 6,3% Пассажирооборот сократился на 8,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье зафиксировано снижение числа перевезённых автобусами пассажиров. Как сообщает Пермьстат, за январь 2026 года общественным автомобильным транспортом в регионе было перевезено 16,8 млн человек. Это на 6,3% меньше, чем в январе 2025 года.

Показатель по пассажирообороту также снизился год к году — за первый месяц 2026-го он составил 202,6 млн пассажиро-километров, что на 8,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Данные включают сведения по юридическим лицам и ИП, включая субъекты малого предпринимательства, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования на коммерческой основе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что объём транспортной работы в Перми в 2025 году сократился на 3,5% и составил 52,6 млн км. Наибольшее снижение зафиксировано с января по август, когда наблюдался дефицит водителей, а также на линии были запущены автобусы особо большого класса.

