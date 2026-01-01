В 2025 году объём транспортной работы в Перми сократился на 3,5% Наибольшее снижение зафиксировано в период, когда наблюдался дефицит водителей Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию были подведены итоги работы общественного транспорта за 2025 год.

Объём транспортной работы в прошлом году сократился на 3,5% и составил 52,6 млн км. Наибольшее снижение зафиксировано с января по август, когда наблюдался дефицит водителей, а также влияние запуска автобусов особо большого класса. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Благодаря новым долгосрочным контрактам удалось сократить максимальный срок эксплуатации автобусов с 7 до 5 лет. За год было обновлено 442 машины. Более 40% из них поступило по федеральным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Средний возраст автобусов снизился до 2 лет, а трамваев — до 7,5 лет.

В отношении оплаты проезда отмечен значительный рост использования гражданских проездных документов по сравнению с 2024 годом. Доля безбилетников составила 19,1%.

За прошедший год контрольно-ревизорская служба провела 127 тыс. проверок. Сейчас работа ведется более целенаправленно: у контролеров есть приложение, отображающее количество безбилетников в реальном времени. Также регулярно проводятся рейды на маршрутах с наибольшим количеством нарушителей. В бюджет Перми от штрафов за безбилетный проезд поступило 48,6 млн руб. Перевозчикам было выставлено штрафов на 60,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение контрактов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.