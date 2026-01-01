В Совет представительных органов Прикамья вошла глава минимущества Лариса Ведерникова будет представлять в Совете правительство Поделиться Твитнуть

В Совете представительных органов Пермского края случилось пополнение: в его состав включили заместителя председателя регионального правительства — министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Ларису Ведерникову. Они будет работать в этом органе власти как представитель правительства Прикамья.

Председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих вручил ей нагрудный знак члена Совета. Спикер регионального парламента пожелал Ларисе Ведерниковой плодотворной работы в составе совещательного органа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря 2025 года Ведерникову назначили зампредом краевого правительства и министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

