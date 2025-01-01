В Пермском крае обновился состав правительства Раиса Кассина покинула пост министра образования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 16 декабря в Пермском крае приступает к работе новый кабинет министров. Губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-служба главы региона.

В составе правительства произошли кадровые изменения. На своих постах остались Ольга Антипина, Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. В то же время должности покинули Александр Борисов и Алексей Черников.

Александр Щеглов, ранее работавший заместителем главы администрации губернатора, займёт кресло заместителя председателя правительства, где будет отвечать за вопросы безопасности и информационного развития. В его компетенции будет координация деятельности минтербеза и минсвязи Прикамья.

Глава Минприроды Прикамья Дмитрий Беланович назначен заместителем председателя правительства и министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Ему также поручено курировать работу минтуризма региона.

Лариса Ведерникова стала заместителем председателя правительства и министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности, включив в свои обязанности Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа переходит в зону ответственности заместителя председателя правительства, который занимается развитием образования, спорта и культуры.

Пост министра образования Пермского края покинула Раиса Кассина. Он переходит на должность советника губернатора. И.о. министра станет Наталья Зверева, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства.

На пост и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона назначена Марина Пашиева. До этого она была статс-секретарём - заместителем министра.

Министерство территориального развития будет расформировано. Его функции распределят между другими ведомствами. Иван Корякин, ранее занимавший пост министра, будет исполнять обязанности главы ведомства до завершения процесса ликвидации, запланированного на 1 апреля 2026 года.

Остальные члены правительства сохранили свои посты и полномочия без изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.