Объём ввода в эксплуатацию жилья в Пермском крае вырос на 73,9% В январе было сдано более 3 тысяч квартир

Константин Долгановский

В январе 2026 года в Пермском крае объём введённого в эксплуатацию жилья вырос на 73,9% по сравнению с январём 2025 года. Всего было построено 3134 квартиры, общая площадь которых составила 251,1 тыс. кв. м.

«В январе 2026 года на территории Пермского края построено 3134 квартиры общей площадью 251,1 тыс. кв. м, что составило 173,9% к вводу жилья в январе 2025 года. Из них в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 117,5 тыс. кв. м, или 157,8% к январю 2025 года», — сообщается в докладе Пермьстата.

Доля индивидуального домостроения составила 59,4% от общего объёма введённого в регионе жилья. За счёт собственных и привлечённых средств жители построили 149,2 тыс. кв. м жилья — прирост к прошлогодним показателям составил 28,6%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что объём строительных работ в Пермском крае по итогам 2025 года снизился на 13,2%. Всего за год в эксплуатацию было введено 23,9 тыс. квартир.

