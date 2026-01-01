Объём строительных работ в Прикамье в 2025 году снизился на 13,2% Всего за год в Пермском крае введено в эксплуатацию 23,9 тыс. квартир Поделиться Твитнуть

В январе-декабре 2025 года объём работ по виду деятельности «Строительство» в Пермском крае составил 289,0 млрд рублей, что соответствует 86,8% от показателя аналогичного периода 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщается в докладе «Пермьстата».

За тот же период введена в эксплуатацию 23 871 квартира общей площадью 1 761,0 тыс. кв. метров, что на 0,4% превышает объём жилищного строительства за январь-декабрь 2024 года. В сельской местности сдано 784,1 тыс. кв. метров жилья, или 91,8% от уровня предыдущего года.

Доля индивидуального домостроения в общем объёме введённого жилья составила 59,6%. Население за счёт собственных и привлечённых средств построило жилые дома общей площадью 1 050,0 тыс. кв. метров, что на 9,5% ниже показателя января-декабря 2024 года.

Всего на территории Пермского края в январе-декабре 2025 года введено 9 481 здание жилого и нежилого назначения. Из них 95,7% приходится на жилые здания, 4,3% — на нежилые.

