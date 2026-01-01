В Пермском крае за 2025 год закрыли более 100 точек общепита Причиной стали серьёзные нарушения, выявленные Роспотребнадзором Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю подвели итоги 2025 года. В за это время в области надзора за качеством продовольствия было проанализировано свыше 36 тыс. образцов, что является рекордным количеством за последнее время. Особое внимание уделялось предприятиям общественного питания: проверки охватили более 600 заведений, из которых 132 были временно закрыты за серьёзные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках мониторинга цифровой маркировки было проверено более 60 тыс. единиц продукции. Каждая третья единица имела несоответствия, в результате чего было арестовано 13 тыс. единиц товара. Тем не менее, ведомство отмечает тенденцию к снижению количества проблем с работой системы «Честный знак».

Что касается защиты интересов покупателей, то за минувшие три года управление инициировало 912 судебных исков, которые были удовлетворены. Суды присудили потребителям в общей сложности 48 млн руб., что в два раза превышает сумму, полученную годом ранее.

