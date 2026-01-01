В МЧС Прикамья почтили память погибших на пожаре огнеборцев Евгений Некрасов и Александр Царамов спасли людей ценой своей жизни Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Исполнился год с момента трагедии в Соликамске, когда при исполнении служебного долга трагически погибли сотрудники 10-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России — начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В марте 2025 года в Соликамске случился крупный пожар в многоквартирном доме. На помощь людям выехали начальник караула Евгений Некрасов, а также старший пожарный Александр Царамов. Они оказались в горящем доме, когда обрушились перекрытия и кровля. Сотрудники МЧС погибли, спасая жизни других людей.

На их счету были сотни ликвидированных пожаров и десятки спасённых жизней.

После смерти у Евгения Некрасова осталась жена и двухлетний сын, а у Александра Царамова — пятеро детей.

«Склоняем головы в память о наших героях. Их самоотверженность и мужество навсегда останутся в наших сердцах. МЧС России выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам погибших», — говорится в сообщении МЧС Прикамья.

Как ранее писал «Новый компаньон», в том же году обоих спасателей представили к госнаградам (посмертно), а их семьям оказали всестороннюю помощь и поддержку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.