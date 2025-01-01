Семьям погибших на пожаре сотрудников МЧС в Прикамье вручили Ордена Мужества Евгений Некрасов и Александр Царамов оказались под завалами горящего дома, спасая людей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Семьям погибших при спасении людей во время пожара сотрудников МЧС Прикамья Евгения Некрасова и Александра Царамова вручили Ордена Мужества. Об этом в своём telegram-канале рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

«За время службы на счету героев сотни ликвидированных пожаров и десятки спасённых жизней. За проявленное мужество и отвагу президент России наградил героев Орденами Мужества посмертно. Сегодня передал эти награды в руки близким героев. Их подвиг останется в нашей памяти», — отметил глава региона.

Трагедия произошла в марте 2025 года в Соликамске. Во время пожара в многоквартирном доме начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов отправились на поиски и спасение людей. Через несколько минут произошло обрушение перекрытия и кровли, под которыми они погибли. В краевом МЧС России сообщили, что пожарных представят к госнаградам (посмертно), а их семьям окажут всестороннюю помощь и поддержку.

