Пермячка получила компенсацию за отравление в пекарне Собственница заведения общепита выплатила штраф по решению суда

Сергей Глорио

Пермячка, получившая серьёзное пищевое отравление продукцией из популярной местной пекарни, смогла добиться выплаты компенсации после обращения в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Женщина приобрела в сети магазинов неподалеку от дома продукты, включая салат «Мимоза», пирожки с сосисками и булочку («шанежку»). Вскоре после приёма пищи у неё появились симптомы сильного пищевого отравления: высокая температура, острые желудочные боли и общее ухудшение состояния здоровья. Несмотря на попытки самостоятельного лечения, состояние ухудшалось, и женщину пришлось срочно госпитализировать. Диагноз врачей подтвердил сальмонеллез, заболевание вызвало резкое снижение веса и обострения хронических заболеваний.

Судебный процесс установил прямую связь между приобретенными изделиями и последующим ухудшением здоровья женщины. Предпринимательницу, ответственную за выпуск некачественных продуктов, обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба и штраф согласно Закону о защите прав потребителей общей суммой более 137 тыс. руб.

Исполнительный лист о выплате денег поступил в службу судебных приставов. Однако владелец пекарни проигнорировала добровольно установленные сроки погашения задолженности. Судебный пристав применил меры принуждения: наложил штраф-исполнительский сбор размером больше 16 тыс. руб., временно лишил предпринимателю права покидать территорию России, арестовал имущество и банковские счета.

Эти меры позволили обеспечить полное возмещение всех расходов и выплат пострадавшей женщине.

