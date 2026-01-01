Доля нераспроданных квартир в новостройках Перми достигла 69% Остатки могу быть реализованы за два года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расчётный срок реализации нераспроданных остатков жилья в новостройках Перми составляет два года и два месяца. Доля таких квартир составила 69% от общего объёма, проектные объёмы — 1,1 млн кв. м.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные bnMAP.pro, быстрее всего среди городов-миллионеров будут распроданы объёмы новостроек в Ростове-на-Дону — за один год и четыре месяца (55% нераспроданных остатков) и в Санкт-Петербурге — за один год и семь месяцев (54%). Дольше всего квартиры будут продаваться в Челябинске (68%) и Красноярске (73%) — в течение трёх лет.

Эксперты проанализировали проектные объёмы и нереализованные остати строящегося жилья в феврале 2026 года, за исключением объектов, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию. Темпы продаж были рассчитаны на основании данных о сделках по дате договора за 2025 год.

Ранее «Новый компаньон» писал, что площадь квартир на первичном рынке Перми уменьшилась в 2025 году в среднем на 2 кв. м по сравнению с 2024-м. В четырёх из 16 мегаполисов РФ средняя площадь квартир в новостройках, напротив, показала рост.

