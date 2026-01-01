Средняя площадь квартир в новостройках Перми уменьшилась на 2 «квадрата» Сравнивались данные за 2024 и 2025 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro сообщили, что в четырёх из 16 городов-миллионников РФ средняя площадь квартир в новостройках за 2025 год увеличилась по сравнению с 2024 годом.

Лидером по росту средней площади квартир стала Москва. Метраж увеличился на 7%. Также положительная динамика была зафиксирована в Челябинске (+1,1%), Екатеринбурге (+1,0%) и Новосибирске (+0,8%).

В остальных крупных городах, включая Пермь, сохраняется тенденция на уменьшение средней площади квартир. Так, в краевом центре новое жильё стало компактнее в среднем на 2 кв. м.

Наиболее значительное снижение произошло в Омске, где метраж сократился на 7,3%. Санкт-Петербург и Красноярск также вошли в тройку лидеров по темпам снижения средней площади квартир, с показателями -4,7% и -4,6% соответственно.

Самые компактные квартиры в 2025 году предлагались в Санкт-Петербурге (44,8 кв. метров), Уфе (45,8 кв. метров) и Ростове-на-Дону (48,7 кв. метров), в то время как самые просторные — в Самаре (59,4 кв. метров), Москве (58,1 кв. метров) и Омске (56,8 кв. метров).









